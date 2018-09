Deel dit artikel:













Gewonde bij schietpartij in Zoetermeer Een verdachte is aangehouden na de schietpartij in Zoetermeer. (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - In Zoetermeer is een persoon neergeschoten. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag aan de Hugo de Grootlaan. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Mogelijk zijn twee auto's en een scooter bij het incident betrokken. Een auto en een scooter zijn op een lantaarnpaal gereden. De politie roept getuigen op zich te melden.