Strand van Scheveningen stroomt vol met 2000 drummers

DEN HAAG - Het strand van Scheveningen staat zondagmiddag vol met drummers. Samen met 2000 collega's speelt Cesar Zuiderwijk het muziekstuk Four Horizons, dat de drummer van de Golden Earring speciaal maakte. Aanleiding van de drumshow is de viering van het tweehonderdjarig bestaan van Scheveningen als badplaats.

Iedereen met drumervaring, uit binnen- en buitenland, kon zich aanmelden voor het evenement. De slagwerkers zijn ingedeeld in vier 'werelddelen' en spelen op Europese en Amerikaanse drumstellen of snaredrums, Japanse taiko's en tom-toms, Braziliaanse sambadrums en conga's of Afrikaanse djembés.

De oudste deelnemers zijn Carla Sleebos (bijna 85) en de bekende drummer John Engels (83), de jongste is Julian (6) uit België. Hij drumt samen met papa Jeroen.

Hoe pakt het uit?

Hoe het precies zal uitpakken met die verschillende enthousiastelingen, is ook voor Zuiderwijk zelf afwachten. 'We horen het s middags pas bij de repetitie. Alle drummers krijgen de stukken thuis om te oefenen. Met muzieknoten. En voor wie geen noten kan lezen, audio', vertelde hij eerder. Zuiderwijk droomt van een vermelding in het Guinness Book of Records.

