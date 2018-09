Deel dit artikel:













Milan (14) uit Sassenheim in goede gezondheid gevonden Foto: John van der Tol

SASSENHEIM - De 14-jarige Milan uit Sassenheim is in goede gezondheid gevonden. Dat meldt de politie. De jongen was sinds vrijdag vermist.

De familie van de jongen maakte zich ernstig zorgen. Waarom de jongen was vermist, is niet bekend. De politie bedankt iedereen voor alle tips en het delen van het vermissingsbericht.