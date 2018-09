Deel dit artikel:













Duizenden wielrenners opgestapt voor Ride for the Roses Foto: Ride for the Roses

LISSE - Ongeveer 5000 mensen zijn zondag op de fiets gestapt voor de 21ste editie van Ride for the Roses. De tocht wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.

Deelnemers kiezen uit een tocht van 25, 50, 80 of 100 kilometer. Aan de finish in de gemeente Haarlemmermeer krijgt elke deelnemer een roos uitgereikt. De tocht gaat dit jaar onder andere langs Hillegom, Lisse, Oude Wetering en Leimuiden. Het doel is dit jaar onderzoek naar hersenkanker. De opbrengst van Ride for the Roses gaat traditioneel naar KWF Kankerbestrijding. Vorig jaar bedroeg deze 675.000 euro. In twintig jaar tijd is ongeveer 15 miljoen bij elkaar gefietst. Zondagmiddag wordt de opbrengst van deze editie bekendgemaakt.