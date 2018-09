Deel dit artikel:













Verbijstering over misstanden bij studentenvereniging Minerva Viering 200-jarig bestaan Minerva | Foto: ANP

LEIDEN - De rector magnificus van de Universiteit Leiden, Carel Stolker, heeft met verbijstering gereageerd op berichtgeving in NRC over misstanden bij de studentenvereniging Minerva. 'Er moet veel gebeuren in de vereniging en zeker ook in hun huizen', schrijft hij op Twitter. 'Ik verwacht ook actie van de oud-leden.'



Volgens hem zijn er in 2008 al afspraken gemaakt met de verenigingen en hebben die 'zeker' al geholpen. 'Veel is veranderd, maar niet genoeg blijkt. Eindelijk lijkt Minerva haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.'

Volgens hem zijn er in 2008 al afspraken gemaakt met de verenigingen en hebben die 'zeker' al geholpen. 'Veel is veranderd, maar niet genoeg blijkt. Eindelijk lijkt Minerva haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.' NRC en het Leids Dagblad melden dat het bestuur van Minerva in gaat grijpen om de 'verstikkende cultuur' van de vereniging 'een halt' toe te roepen. Beide media baseren zich op een interne mail aan de leden. Volgens advocatenkantoor Sjöcrona-Van Stigt, dat op verzoek van het vorige Minervabestuur de corpscultuur onderzocht, is Minerva in de greep van drank, drugs, fysiek geweld en seks. Het zou zich afspelen tijdens besloten activiteiten.

Bilnaad-adjes Leden zouden worden gedwongen om alcohol te drinken. Als zij bijvoorbeeld te laat komen op borrelavonden, dan moeten ze verplicht jenever drinken. Eén van de activiteiten waar een einde aan zou moeten komen, is het 'bilnaad-adjes', schrijft NRC. Een lid moet dan alcohol opdrinken, dat in de bilnaad van een ander lid is gegoten. Verder eisen sommige jaarclubs dat aspirant-leden naakt door een net in de sociëteitszaal rennen, als ontgroeningsritueel een voorwaarde om lid te kunnen worden.