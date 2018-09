Gewonde schietpartij in Zoetermeer is 19-jarige man uit Delft

ZOETERMEER - Het slachtoffer dat gewond raakte bij de schietpartij aan de Hugo de Grootlaan in Zoetermeer is een 19-jarige man uit Delft. De politie heeft drie verdachten van 19, 20 en 22 jaar uit Zoetermeer opgepakt.

De politie kreeg rond 03.45 uur de melding dat er zou zijn geschoten. Toen agenten aankwamen waren de verdachten al gevlucht. Wel zagen zij dat er een auto en een scooter tegen een lantaarnpaal waren aangereden. De omgeving werd vervolgens afgezet voor onderzoek. Ook werden een politiehelikopter en politiehonden ingezet.

Uren na de schietpartij zijn de drie verdachten opgepakt. De politie meldt dat er op dit moment nog veel onduidelijk is. Waarom er is geschoten is nog niet bekend.