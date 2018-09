Deel dit artikel:













HBS hard onderuit op bezoek bij ADO-tegenstander OJC Rosmalen Jim Roberti van HBS aan de bal (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - HBS is op bezoek bij OJC Rosmalen met 5-0 onderuit gegaan. De Haagse ploeg heeft na drie wedstrijden in de derde divisie zondag nog altijd niet gescoord. OJC Rosmalen is over ruim twee weken in de KNVB-beker de tegenstander van ADO Den Haag.

Wesley Meeuwsen scoorde voor rust twee keer voor de Brabanders. De eerste treffer kwam voort uit een strafschop. Diego Meerveld wist na de thee een hattrick te maken voor de thuisploeg.

HBS heeft nu twee punten uit de eerste drie wedstrijden. De eerste twee duels eindigden in een 0-0 gelijkspel. Scoreverloop OJC Rosmalen - HBS 5-0 (2-0):1-0 Wesley Meeuwsen, 2-0 Wesley Meeuwsen, 3-0 Diego Meerveld, 4-0 Diego Meerveld, 5-0 Diego Meerveld





