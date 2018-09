Quick en Westlandia ook na derde competitieduel nog puntloos

REGIO - Quick en Westlandia hebben ook hun derde competitieduel in de derde divisie verloren. De Haagse ploeg ging in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Jong Volendam. Westlandia verloor op bezoek bij ADO'20 met 4-0.

Martijn Kaars - de broer van Quick Boys-speler Dennis Kaars - was namens Jong Volendam constant een bedreiging voor de verdediging van Quick. Hij schoot op de lat, waarna via de rebound de 0-1 werd gemaakt. Zelf schoot hij de 0-2 binnen. Steven de Kruijf van Quick kreeg tien minuten voor tijd de rode kaart.

Westlandia had een zware middag in Noord-Holland. Na een 2-0 stand in de rust, breidde ADO'20 na de thee de score uit tot 4-0. Om de ellende nog groter te maken kreeg Mitchel Jacobs van Westlandia een kwartier voor tijd de rode kaart.





Scoreverloop Quick - Jong Volendam: 0-2 (0-1): 0-1 Steur, 0-2 Kaars

Scoreverloop ADO'20 - Westlandia 0-4 (0-2): 0-1 De Waard, 0-2 Allahdad, 0-3 De Vre. 0-4 Vissers (eigen doelpunt)

