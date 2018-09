Deel dit artikel:













Roundnet verovert Scheveningen Roundnet

DEN HAAG - Je hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord maar Roundnet is hot en happening. Roundnet, ook wel Spikeball genoemd, is een nieuwe sport in Nederland die in de rest van Europa enorm snel groeit en in Amerika al tien jaar erg populair is.

Uitgangspunt van de sport is dat het 'chill' is: er is geen scheidsrechter en gemakkelijk te spelen, omdat je alleen een bal en een klein opvouwbaar trampolinetje nodig hebt. Je speelt het spel met vier mensen verdeeld in twee teams. ‘Ik ben een beetje overdonderd door het succes,’ zegt Sven Lenz, organisator van het NK. ‘Moet je zien, we hebben 38 teams bij elkaar op het strand.’ ‘Ja,’ gaat hij verder: ‘Roundnet wint snel aan populariteit doordat het een toegankelijke, snel te leren sport is die spectaculair oogt. Je zou Roudnet het beste kunnen omschrijven als het snelle, kleine broertje van beachvolleyball.’