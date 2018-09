Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fietser overleden aangetroffen in water in Leiderdorp De hulpdiensten op het plaats van het ongeluk (Foto: AS Media)

LEIDERDORP - In Leiderdorp aan de Nieuweweg is een fietser om het leven gekomen. Dat meldt de politie. De man werd drijvend in het water aangetroffen. Een poging om de man te reanimeren mocht niet meer baten.

Rond 19.00 uur zag een voorbijganger de fietser in het water liggen. Daarop belde hij de hulpdiensten. De politie gaat niet uit van een misdrijf. 'We houden er rekening mee dat de man onwel is geworden', aldus een politiewoordvoerder. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.