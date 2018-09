Shell investeert miljoenen in nieuwe Haagse campus

DEN HAAG - Shell gaat de komende jaren meer dan 200 miljoen investeren in een nieuwe Shell-campus in Den Haag. Het gaat om de renovatie en uitbreiding van het huidige monumentale hoofdkantoor van het bedrijf aan de Carel van Bylandtlaan. Dat maakt Shell maandag bekend volgens het Financieele Dagblad.

Volgens de krant verwacht het bedrijf de komende jaren ook honderden banen te creëren bij de New Energies-divisie, waarvan het wereldwijde hoofdkantoor op de nieuwe campus komt. Die tak richt zich onder andere op energievormen die minder CO2 uitstoten, zoals zonne- en windenergie en biobrandstoffen. Shell zou de New Energies-activiteiten de komende jaren willen uitbreiden tot een groot onderdeel van het bedrijf.

Shell wil in Den Haag een moderne campus bouwen waar ook New Energies wordt gehuisvest. Het bedrijf kondigde al eerder aan zijn hoofdkantoor te gaan renoveren. Het monumentale pand stamt uit 1917 en is een van de oudste Shell-kantoren in Nederland. Het gebouw werd destijds gebouwd in opdracht van de Bataafse Petroleum Maatschappij (een voorloper van Shell) door de Bataafsche Aanneming Maatschappij, een voorloper van de huidige BAM Groep. De huidige renovatie wordt opnieuw door BAM uitgevoerd.

