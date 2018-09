Deel dit artikel:













Auto total loss na botsing met boom op Bezuidenhoutseweg De Volkswagen raakte zwaar beschadigd bij het ongeval. | Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij een ongeluk op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag een auto total loss geraakt. De bestuurder van een zilverkleurige Volkswagen verloor de macht over het stuur en botste hard tegen een boom.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde volgens nieuwssite Regio15 rond 23.45 uur. De auto schoot in een flauwe bocht over de middenberm, raakte de boom en kwam vervolgens enkele tientallen meters verderop tot stilstand. Door de klap brak een wiel van de auto af. Ook lagen er vele andere onderdelen over het wegdek verspreid. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. In verband met het ongeluk heeft de politie de Bezuidenhoutseweg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. LEES OOK: Bezuidenhoutseweg in Den Haag vrijgegeven na dodelijk ongeluk motoragent