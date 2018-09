Anastasia opvolger The Lion King in Circustheater Scheveningen

DEN HAAG - De opvolger van musical The Lion King in het AFAS Circustheater op Scheveningen is bekend: Broadwaymusical Anastasia wordt naar Nederland gehaald. 'De voorbereidingen voor een Nederlandse versie zijn begonnen, maar een premièredatum is nog niet bekend. De audities starten volgende maand', zegt Albert Verlinde, algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland.

Het verhaal Anastasia gaat over het levensverhaal van de Russische tsarendochter Anya. Ze gaat als wees op zoek naar haar familiegeschiedenis. Anya wordt tijdens haar zoektocht op de hielen gezeten door de meedogenloze Sovjet-officier Gleb. Ze vlucht vervolgens naar Parijs en wordt verliefd op Dimitri. Iedereen om haar heen lijkt een dubbele agenda te hebben, maar voor Anya telt maar een ding: is zij echt Anastasia Romanov?

De musical beleefde op 24 april 2017 in New York zijn première. 'We zijn trots dat we nu aan de Nederlandse versie kunnen werken', vertelt Verlinde.

Opvolger The Lion King

Anastasia is de opvolger van de succesvolle musical The Lion King, die sinds 30 oktober 2016 op Scheveningen te zien is. Meer dan een miljoen mensen hebben de voorstelling gezien. Ook het publiek sloot de show in de armen. Eerder dit jaar won de musical de publieksprijs tijdens de Musical Awards.