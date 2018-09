Helen uit Naaldwijk wint 239.000 euro bij Miljoenenjacht

De Naaldwijkse Helen en haar echtgenoot Ben met Linda de Mol bij Miljoenenjacht. | Still: RTL4

NAALDWIJK - Een droomavond voor Helen uit Naaldwijk. Zij verliet zondagavond met 239.000 euro de tv-studio van Miljoenenjacht (RTL4). In de finale speelde zij enkele geldkoffers weg en uiteindelijk ging de gelukkige Westlandse met een mooi geldbedrag naar huis.

In de uitzending vertelde de Naaldwijkse al dertig jaar gelukkig getrouwd te zijn, meldt mediapartner WOS. Helen werkt sinds twee jaar in een kookwinkel en haar droom is om samen met haar partner haar woning te verruilen voor een nieuw appartement. Met dit bedrag heeft de winnares alvast een aardig voorschot op zak. Verder wil ze graag met haar partner Ben naar Lapland om daar het noorderlicht te bewonderen.

Tijdens het televisieprogramma van RTL4, gepresenteerd door Linda de Mol, spelen deelnemers van de Postcodeloterij uit alle windstreken van Nederland mee. Dit keer waren deelnemers uit onder meer Naaldwijk aanwezig, vorige week was 's-Gravenzande vertegenwoordigd.

LEES OOK: Erik (32) uit Leiden wint 549.000 euro in de Postcode Loterij