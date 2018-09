Helden uit Gouda geëerd voor redden vrouw uit water

GOUDA - Godfried van Berkel en Frits Verheij uit Gouda zijn maandag geëerd voor hun heldenactie. De twee redden in april een vrouw van verdrinkingsdood nadat ze in het water bij de Turfsingel was gevallen. De mannen krijgen voor hun optreden de erepenning van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit handen van burgemeester Milo Schoenmaker.

Van Berkel liet op 26 april zijn hond uit toen hij een vreemd geluid hoorde. Hij zag dat de vrouw in het water spartelde. De Gouwenaar sprong in het water om het slachtoffer te redden. Omdat de kade te hoog was, lukte het hem niet om haar alleen op de kant te krijgen. Verheij was op dat moment in de buurt en hielp samen met de politie om de vrouw uit het water te halen.

Voor de vrouw was het onmogelijk om zelf uit het water te komen, omdat zij lijdt aan de ziekte van Huntington. Zonder het optreden van de twee zou de vrouw zijn verdronken. 'In Gouda is veel water en soms gebeurt het dat mensen onbedoeld in het water belanden. Vaak lukt het om op eigen kracht uit het water te komen, maar als dat niet lukt, dan is het echt een kwestie van leven of dood dat iemand het opmerkt en meteen handelt', zegt burgemeester van Gouda Milo Schoenmaker.

