Bertens blijft stijgen: nu twaalfde op wereldranglijst

WATERINGEN - De top 10 van wereldranglijst komt steeds dichterbij voor Kiki Bertens. De Wateringse tennisster staat sinds maandag twaalfde op de ranking van de WTA.

Bertens strandde in de derde ronde van de US Open, maar steeg toch een plaatsje omdat ze in New York vorig jaar al in de eerste ronde werd uitgeschakeld en dus geen punten inleverde. Nooit eerder stond ze zo hoog. Een paar weken geleden won ze nog het prestigieuze toernooi van Cincinnati.