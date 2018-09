Plan voor grote attractietoren naast Binnenhof tijdens renovatie

DEN HAAG - Tijdens de jarenlange renovatie van het Binnenhof moet vlak naast het parlementaire centrum van Nederland een enorme attractietoren worden geplaatst. Bezoekers kunnen vanuit de toren zowel de werkzaamheden aan het Binnenhof als de rest van de stad goed zien. Daarvoor pleit de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Het Binnenhof gaat vanaf 2020 op de schop. Dat duurt in totaal vijfenhalf jaar. Die renovatie is nodig omdat de eeuwenoude gebouwen grote en kleinere gebreken vertonen. Ook in de nieuwbouw van de Tweede Kamer uit 1992, met de plenaire vergaderzaal en de Statenpassage is groot onderhoud nodig. De verbouwing heeft tot gevolg dat Den Haag een grote trekpleister moet missen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil daarom dat er een grote attractietoren wordt geplaatst. Volgens de grootste partij in de Haagse gemeenteraad kan dit een enorme impuls voor het stadscentrum betekenen.



Tachtig meter hoog

Op dit moment staat een dergelijke toren van 80 meter hoog in het Italiaanse Bari en de eigenaar is bereid om de toren naar Den Haag te laten komen. De toren biedt ruimte aan ongeveer zestig bezoekers en is geschikt voor jong en oud. Raadslid Ralf Sluijs, die dit plan samen lanceert met de Haagse kermisondernemer en bekende oliebollenverkoper Jan Vermolen, is laaiend enthousiast. 'Het brengt onze citymarketing letterlijk naar een hoog niveau', aldus Sluijs. Volgens Vermolen kan de attractie geplaatst worden op het Buitenhof of op de Hofplaats, vlakbij de Tweede Kamer.

Sluijs wijst erop dat het nieuwe reuzenrad vlakbij de Markthal in Rotterdam een enorme aantrekkingskracht heeft. Ook het reuzenrad op de Scheveningse Pier is populair. Het idee van de nieuwe attractietoren is dat mensen langzaam draaiend naar de maximale hoogte van tachtig meter worden gebracht. Dat maakt de attractie voor een brede doelgroep geschikt, stelt Sluijs. 'Plezier voor jong en oud. En als we kijken naar de exploitatie van dergelijke attracties elders in Nederlandse steden, dan blijkt dat dit de gemeente geen geld hoeft te kosten en het plezier voor de stad enorm is.'



Samenwerking

Het raadslid ziet ook samenwerking met verschillende organisaties voor zich: 'Het zou mooi zijn om andere Haagse trekpleisters zoals musea erbij te betrekken. Zo denk ik aan samenwerkingsverbanden en acties waarbij een toegangskaartje voor bijvoorbeeld Madurodam ook geldig is voor een ritje in de Hoftoren. Dan krijgen we meer mensen richting onze binnenstad en dat is weer goed voor de horeca en de winkels. Het mes snijdt dan aan twee kanten.'

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur en vraagt of een dergelijke attractie in te passen is in de plannen om de Binnenhofverbouwing te tonen aan het publiek.

