The Hague Awards gewonnen door De Pier, Danny Frietman en Samasource De winnaars van The Hague Awards 2018. (Foto: The Hague & Partners)

DEN HAAG - De Pier, ondernemer Danny Frietman en het bedrijf Samasource zijn de winnaars van de The Hague Awards 2018. De prijs is voor een initiatief of project dat economisch heeft bijgedragen aan de stad.



De Pier won The Success Award, Samasource pakte The Newcomer Award en Danny Frietman ontving The Personality Award. Leila Prnjavorac , in 2017 uitgeroepen tot 'Hagenaar van het jaar', presenteerde de uitreikingen maandagavond in het Haagse Zuiderstrandtheater. De awards werden uitgereikt door wethouder Richard de Mos.