Kinderen extra laten bewegen? In Alphen doen ze dat al! Leren bewegen bij basisschool De Stromen in Alphen. (Foto: Omroep West)

REGIO - Meer bewegen op basisscholen, minimaal twee keer een half uur per dag. Dat is het advies van de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor de Volksgezondheid. Op basisschool De Stromen in Alphen aan den Rijn zijn ze zich daar allang van bewust en is bewegen een vast onderdeel van de dag.

Twee keer per week gym, dagelijks hardlopen, 'energizers' (bewegingsoefeningen) voor het bord; dat is wat ze zoal doen op De Stromen. 'Om even weer die energie kwijt te raken en onze hersenen weer een beetje op te laden voor de nieuwe les', legt juf Mariette Renee uit. Scholen zijn niet verplicht om een aantal uren bewegen per week aan te bieden. Maar bewegen is volgens Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad, erg belangrijk. 'Het geeft de kinderen positieve energie, ze leren door sport en spel beter met elkaar omgaan, het is goed voor de concentratie en bovenal is het gewoon leuk', aldus van Praag.

