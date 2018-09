Deel dit artikel:













Echtpaar rijdt met auto tuincentrum binnen De witte Mercedes reed door de glazen pui. | Foto: Regio15

PIJNACKER - Een echtpaar is maandagmiddag met hun terreinwagen door de glazen pui van de Intratuinvestiging in Pijnacker gereden. Daarbij is alleen materiële schade ontstaan.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Volgens de brandweerwoordvoerder kon de man zelf uit de auto stappen. Brandweermannen hebben de vrouw geholpen om uit het voertuig te komen. Beide inzittenden zijn flink geschrokken, maar ongedeerd. Zowel de glazen gevel als de witte SUV zijn flink gehavend door het ongeluk. De Intratuin blijft vooralsnog gewoon open voor klanten.