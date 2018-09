Pornomap van 100 jaar oud getaxeerd: 'Van dat bedrag kunnen we ons dakterras flink opknappen'

DEN HAAG - 'Proost. Op de pornomap van ome Jaap!', roept een opgetogen Monique (52) uit Den Haag. De met roze champagne gevulde glazen klinken bij het Haagse gezin. Voor het TV West-programma 'Verborgen Thuisschatten' heeft Monique haar 100 jaar oude pornomap laten taxeren. 'Van dat bedrag kunnen we ons dakterras flink opknappen.'

'De prentenmap ligt al achttien jaar op zolder te verstoffen. Ik vraag me af wat het precies voor map is en natuurlijk helemaal wat 'ie waard is', zegt Monique.

'Ik heb de map gekregen van de broer van mijn oma: ome Jaap. Hij had zelf geen kinderen, dus kreeg ik hem na zijn overlijden. Ome Jaap vertelde erbij dat hij de map had gekocht als belegging. Ik ben dus razend benieuwd naar de afkomst en vooral: de waarde.'



Geen platte porno

Monique: 'Ik was de map bijna vergeten totdat ik de oproep op TV West zag.' Voor het nieuwe televisieprogramma 'Verborgen Thuisschatten' is Omroep West (nog steeds) op zoek naar mogelijk waardevolle objecten met een persoonlijk verhaal. En dus komt Jaap van Eesteren, taxateur boeken en prenten van het Venduehuis, Moniques pornomap bekijken.

Van Eesteren is enthousiast: 'Dit is geen platte porno, eerder kunstzinnig, zinnenprikkelend werk van kunstenaar André Lambert. Het is rond 1917 in Parijs gemaakt en Lambert maakt toespelingen op de klassieke oudheid. De conditie van de prenten is uitstekend, de map is compleet, de oplage is klein en de prenten zijn prachtig gemaakt. Ik waardeer de veilingwaarde van deze map op een bedrag van rond de 1000 euro.' En dus gaat de champagne open bij de Haagse familie.



Nieuwe serie op TV West

TV West zendt vanaf woensdag 12 september de nieuwe veertiendelige serie 'Verborgen Museumschatten' uit. In het programma duikt de kersverse Westpresentatrice Lynn Heythekker in de exclusieve depots, archieven, kluizen en kelders van veertien Zuid-Hollandse musea. Direct na 'Verborgen Museumschatten' is 'Verborgen Thuisschatten' te zien. In dit programma gaan we op bezoek bij mensen thuis die denken dat zij een kunstschat in huis hebben. Via een deskundige taxateur van het Venduehuis komen zij de achtergrond en de waarde van hun dierbare object te weten.



Thuisschatten gezocht

TV West is nog steeds op zoek naar bijzondere objecten en de mooie verhalen die daarbij horen. Heb jij een schat in huis? Fotografeer hemm dan zo goed mogelijk en mail je foto's, het verhaal, je naam en adres naar museumschatten@omroepwest.nl