Van Zuilen pareert kritiek Johan Derksen: ‘Polak is nog steeds Polak’

DEN HAAG - Elke week neemt Omroep West het voetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze derde aflevering gaat het onder meer over de schorsing van Robbert Susan en de radeloosheid van Lisse-trainer Robbert de Ruiter.

Willem, lekker weekendje gehad?

'Jazeker. Prima!'

Mooi! Laten we beginnen. Zaterdag was je bij de kraker Spakenburg - Katwijk. Katwijk verloor van het gepromoveerde Spakenburg. Is dat een kampioen onwaardig?

'Nee, Spakenburg is dan weliswaar gepromoveerd, maar qua organisatie, spelers en accommodatie is het een volwaardig tweede divisionist. Voor mij was de nederlaag van Katwijk geen verrassing. Dat Katwijk verloor, was op basis van de tweede helft verdiend.'

Aanvoerder Robbert Susan van Katwijk heeft een schorsing voor twee wedstrijden gekregen van de KNVB. Die is door de voetballer en club inmiddels geaccepteerd. Wat vind je van die straf?

'Ik snap dat Katwijk dat heeft geaccepteerd. Daar kunnen ze wel mee leven. Dat Ton Cornelissen een schikkingsvoorstel van vier wedstrijden heeft gehad en Susan twee zegt ook wel iets. Daarmee gaat de KNVB van de beelden uit. Daar is op te zien dat Susan niet begonnen is.'

Werd Susan in de wedstrijd tegen Spakenburg op het veld gemist?

'Susan mis je altijd. Het is een echte aanjager. Hij heeft een voortrekkersrol. Maar ook voetballend is hij van meerwaarde. Naast een harde werker kan hij veel met een bal.'

Voor Jeroen Spruijt en Bram Ros is het zaak om dit spel het hele seizoen vol te houden Willem van Zuilen

Dan de koploper van de tweede divisie: Rijnsburgse Boys. Kan politiewoordvoerder Cor Spruijt niet beter boeven gaan vangen in plaats van foto’s nemen van zijn zoon Jeroen bij Rijnsburgse Boys?

'Die man mag in zijn vrije tijd doen wat hij wil. Hij maakt trouwens foto’s van heel Rijnsburgse Boys. Leuk voor hem dat zijn zoon dan ook nog scoort.'

'De Uien' hebben een prima seizoenstart met zeven punten uit de eerste drie wedstrijden. Zijn ze in jouw ogen een kampioenskandidaat?

'Het is een beetje vroeg om dat te zeggen na drie wedstrijden. Ze zijn lekker bezig, dat is waar. Ik zie ze ook wel top vijf spelen. Voor de rest zegt het zo vroeg in het seizoen nog niet zoveel.'

'Die twee jongens uit de derde divisie zondag hebben zich wel prima aangepast. Bram Ros en Jeroen Spruijt staken er natuurlijk op dat niveau ook bovenuit. Toch knap hoe ze het twee treden hoger laten zien. Het is nu aan ze om dit spel heel het seizoen vast te houden. Er komt meer druk op de ketel.'

FC Lisse wint van Hoek, toch lijkt trainer Robbert de Ruiter een beetje radeloos. Hij weet niet hoe ver zijn selectie is, wat hij dit seizoen van ze kan verwachten. Ze kijken nu naar het linkerrijtje. Een gedegradeerde ploeg als FC Lisse moet toch zeggen: ‘wij doen mee om het kampioenschap’?

'Ik vind Robbert juist heel eerlijk. Hij heeft een jonge ploeg met spelers die vorig jaar nog in onder de negentien zaten. Hij is op zoek naar de juiste samenstelling. Waarschijnlijk gaat het om drie of vier posities die hij niet precies weet. Misschien was de opstelling van afgelopen zaterdag wel de juiste voor de rest van het seizoen.'

Maar De Ruiter heeft toch ook een hand in het samenstellen van de spelersgroep?

'Nee, dat doet de technisch manager. Als Robbert zelf mocht dan had hij wel een speler als Dennis Kaars gehaald. Lisse is een kleinere club, met een heel ander budget dan bijvoorbeeld Quick Boys. Daarnaast gaat het niet om de beste elf spelers, maar de spelers die het beste team kunnen vormen. Misschien weet Robbert sinds zaterdag wie dat zijn.'

Sjaak Polak moet naar de dokter. Dat was vroeger een hele spontane jongen, nu speelt hij de trainer. Polak moet wel Polak blijven Johan Derksen

In dezelfde klasse won SJC van Achilles ’29. Komt dat door de straftraining van Sjaak Polak?

'Dat denk ik niet. Na die 1-8 nederlaag zijn ze met beide benen op de grond gezet. Sjaak heeft ze daarna even gezegd waar het fout ging. Fijn voor SJC dat ze afgelopen zaterdag wonnen.'

De straftraining van Polak kwam afgelopen vrijdag bij Veronica Inside ter sprake. Johan Derksen had zijn mening klaar. Hij zei: 'Sjaak Polak moet naar de dokter. Dat was vroeger een hele spontane jongen, originele ideeën, leuke teksten. Toen hij hier vorig jaar aan de bar zat, kwam er geen fatsoenlijke woord uit. Die speelt de rol van trainer. Dat is een misvatting. Polak moet Polak blijven’, waren de woorden van Derksen. Vind jij ook dat Sjaak is veranderd sinds hij voor de groep staat?

‘Nee, dat vind ik niet. Sjaak is nog steeds Sjaak. Jij en ik zijn ook veranderd door de jaren heen. Sjaak is wat ouder dan toen hij speelde. Daarnaast heeft hij als trainer een andere rol. Moet Sjaak zich dan hetzelfde gaan gedragen als toen hij nog speler was? Dat zou toch raar zijn? Sjaak trekt ook zijn levenslessen. Hij denkt anders dan vroeger. Laten we niet vergeten: Sjaak is ook gewoon een mens.'

Dus Johan Derksen heeft ongelijk over Sjaak Polak?

'Derksen heeft inderdaad ongelijk.'

In dezelfde competitie staat Quick Boys bovenaan. Dezelfde ploeg die geen kampioenskandidaat wilde zijn. Moeten ze zich uitspreken als kampioenskandidaat?

'Nee, dat deden ze de afgelopen jaren wel. Dat ze dat dit jaar niet doen, zijn lessen uit het verleden die ze trekken. Ik heb ook gepredikt dat ze daar eens van af moeten stappen om zich elk jaar kampioenskandidaat te noemen. Ik ken Erik Assink goed. Die gaat dat ook niet roepen. Die blijft nuchter.'

‘Het voetbalt natuurlijk wel anders als koploper. Komende zaterdag gaan ze met negen uit drie naar SteDoCo. Dan begin je anders aan de wedstrijd dan met nul, drie of vier punten. Maar let op: bij een ploeg als Quick Boys is er altijd druk. De vraag is: Hoe ga je er mee om? Quick Boys is een grote club en net zoals ik eerder zei over Spakenburg. Die hebben alles in huis om op het hoogste niveau te spelen.'

Na drie wedstrijden moet je het helemaal nog niet over trainers ontslaan hebben Willem van Zuilen

'De trainer bepaalt het systeem en Kees laat ze heel aanvallend spelen. Hij heeft de beschikking over heel veel creatieve spelers en scorend vermogen. Er zijn bij Noordwijk meerdere spelers die een doelpuntje kunnen maken. Ze doen het voortreffelijk als debutant.'

'Noordwijk heeft heel lang tegen dit niveau aangehikt. Ze speelden in de top van de hoofdklasse, voetbalden mee in de nacompetitie voor promotie. Vorig jaar promoveerden ze eindelijk. Heel die club was daar al klaar voor.'

Waar het redelijk tot goed gaat met de regioclubs in de derde divisie zaterdag, gaat het slecht in de derde divisie zondag. In het programma ‘Bankzitters’ viel zelfs het woord: trainersontslag. Is dat niet te vroeg?

'Dat werd aan mij gevraagd; hoe ik over het ontslaan van trainers dacht. Ik zei toen dat je na drie wedstrijden het daar nog helemaal niet over kan hebben. Westlandia kende vorig seizoen ook een slechte start, maar stond gedurende de competitie op. Die werden vijfde. HBS is vorig seizoen nooit uit de degradatiezone weggeweest en Quick heeft geen beter materiaal teruggekregen voor wat er wegging.'

Je was zondag bij Quick – Jong Volendam aanwezig. 'De Haantjes' waren alweer vrij kansloos. Hoe kan het contrast met vorig seizoen (Quick werd derde) zo groot zijn?

'Blessures en spelers die vertrokken zijn de belangrijkste problemen. De selectie is te smal om het op te vangen. Bij die vertrokken spelers horen Sijbren Bartlema en Joost de Gelder, dat waren natuurlijke leiders. Die missen ze nu. Want die moeten eerst zelf goed voetballen voordat ze anderen kunt corrigeren.'

‘Over dat ontslaan gesproken. Bij Quick denken ze niet eens aan het ontslag van Paul van der Zwaan. Dat zou ook niet terecht zijn. Hij heeft ze met bijzonder weinig middelen van de hoofdklasse naar de top van de derde divisie gekregen. Het zijn verstandige nuchtere mensen bij Quick. Die gaan niet zomaar iemand wegsturen.'

Te Werve speelt op het terrein van VV Noordwijk tegen Ajax voor de KNVB-beker. Vanaf de Duinwetering ben je met de auto sneller bij de ArenA dan bij het sportpark van Te Werve. Is Noordwijk geen vreemde locatie voor die wedstrijd?

'Ik vind het een rare move. Noordwijk is natuurlijk wel een club die weet hoe ze zo’n wedstrijd moeten organiseren. Over de recette zullen wel goede afspraken zijn gemaakt.'

'Dan vraag je je toch af waarom die wedstrijd niet dichterbij wordt gespeeld. De stadions van ADO en Excelsior lukten niet. Was er niets in de beurt? Als dat er niet was, dan is de Bollenstreek een prima alternatief.'

'Als ik Te Werve was, zou ik een paar bussen huren en er een leuke avond van maken. Kwart voor negen is een mooie tijd. Zeven uur die bus in en naar Noordwijk. Hopelijk is er genoeg animo.'

Bij Frenkie de Jong zit er een goede kop op Willem van Zuilen

Na een druk weekend kon je lekker ontspannen bij de interland Frankrijk – Nederland. Genoten van het spel?

'De eerste helft was niet zo goed. Gelukkig herstelde Oranje zich de tweede helft. Ik zag veel progressie. Jammer dat onze aanvoerder in de fout ging bij die 2-1. Koeman is een duidelijke trainer, die weet wat hij wil. Daarnaast is met 2-1 verliezen van de wereldkampioen geen schande.'

'Tegen Peru kon je al zien dat Frenkie de Jong een topspeler in wording is. Hij speelde tegen de Fransen prima. Hij kan Wesley Sneijder van de troon stoten als recordinternational. Het is geen blaaskaak en dat is ook mooi. Er zit een goede kop op bij hem. Hij kan natuurlijk geen basisplaats claimen, maar als hij deze vorm behoudt, dan is hij een vaste waarde in Oranje.'

Na het weekend valt er genoeg te bespreken over het amateurvoetbal. En dat is wat Willem van Zuilen en Herman Nanninga vanaf nu iedere maandag gaan doen: napraten. In het online-programma Bankzitters nemen ze in tien minuten het amateurvoetbalweekend met je door.