Brand in oud klooster Leiden

LEIDEN - In het oude klooster aan de Vrouwenweg in Leiden heeft maandagmiddag korte tijd een brand gewoed. Het klooster wordt tegenwoordig gebruikt als studentencomplex.

De brand ontstond in een studentenkamer op de bovenste verdieping, vermoedelijk door kortsluiting in een koelkast. Het pand is ontruimd. De brand in de kamer is inmiddels geblust.



Studentenhuisvester DUWO kijkt samen met salvage welke studenten wanneer weer terug kunnen, meldt de brandweer.