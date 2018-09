Nieuw op TV West: serie over de verbouwing van Leidsenhage

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Vanaf maandagavond zendt TV West de zesdelige serie 'De Mall' uit. De gloednieuwe televisieserie gaat over de verbouwing van winkelcentrum Leidsenhage tot 'Mall of the Netherlands'. In de realityserie 'De Mall' ligt de focus op de bouw van de versmarkt 'Fresh!'.

Versmarkt 'Fresh!' is een overdekte passage voor voedsel en versproducten met kookworkshops, demonstraties en proeverijen. In de serie volgen we de mensen die betrokken zijn bij de bouw, oud-winkeliers die onderdeel worden van Fresh! en nieuwe winkeliers. 'Fresh!' is het eerste deel van het winkelwalhalla dat opgeleverd gaat worden. Wat komt er allemaal kijken bij de bouw van zo'n enorm project en gaan ze de openingsdatum redden?

De 'Mall of the Netherlands' moet een hypermodern winkelcentrum worden. De projectontwikkelaar Unibail-Rodamco-Westfield, specialist in het creëren van shoppingmalls, investeert circa een half miljard euro. Het overdekte winkelcentrum krijgt naast de grote versafdeling, een immense bioscoop, winkels van grote merknamen en kleine authentieke shops. Volgens de projectontwikkelaar wordt winkelen hier iets on-Nederlands met eten, drinken en entertainment.



Twee keer verhuizen

TV West kijkt mee met de groenteboer, die al vanaf zijn beginjaren in Leidsenhage is gevestigd. Twee jaar geleden verhuisde hij al naar zijn nieuwe plek, maar door wat aanpassingen aan de tekeningen moet hij nog een keer verkassen.

Mall of the Netherlands trekt ook nieuwkomers aan. Zo nemen Alex en Jessica van de Scheveningse viszaak Henk Kraan straks ook hun intrek in het hypermoderne winkelcentrum. Jessica heeft het in haar hoofd al helemaal ingericht, maar kan het wel allemaal zoals zij het voor ogen heeft? Ondanks de enorme verbouwing blijven de winkels gewoon open en dat is niet altijd even makkelijk voor de winkeliers, de bouwers en het winkelend publiek.



Uitzendtijden

'De Mall' is vanaf 10 september elke maandag vanaf 17.00 uur (herhaling de hele avond) te zien op TV West. Heb je een uitzending gemist? Bekijk hem dan hier terug.