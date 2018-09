Panorama-museum krijgt portret van Mesdag

DEN HAAG - Museum Panorama Mesdag in Den Haag heeft een portret van de maker van het Panorama, Hendrik Willem Mesdag (1831-1915), gekregen. De aquarel is gemaakt door Willy Sluiter.

Het was een geschenk van de vriendencirkels Vrienden en Maten van Mesdag. 'Het is een krachtig portret waarin Mesdag niet alleen als kunstenaar, maar ook als ondernemer goed naar voren komt', aldus Suzanne Veldink, hoofd museale zaken.

Sluiter maakte het portret na Mesdags overlijden in 1915. Als voorbeeld gebruikte hij een foto. De twee kunstenaars kenden elkaar via de Haagse kunstenaarsvereniging Pulchri Studio, waarvan Mesdag vanaf 1889 tot en met 1906 voorzitter was. Het portret is vanaf maandag te zien.

LEES OOK: IN BEELD: Kunstwerk op bouwwand Scheveningen is af