Marit Bouwmeester en Lilian de Geus mikken op Tokio 2020

REGIO - Na het historische WK-succes een maand geleden in Denemarken (drie goud, twee zilver, een brons) moet de Nederlandse zeilploeg zich deze week in Japan opnieuw laten gelden. Op het olympische wedstrijdwater van Tokio 2020 wordt in Enoshima een wereldbekertoernooi gehouden.

Voor olympisch en Europees kampioene Marit Bouwmeester uit Voorburg (Laser Radial) en de Haagse wereldkampioene Lilian de Geus (windsurfen in RS:X-klasse) zijn de sportieve belangen het grootst. Zij kunnen zich als eerste Nederlandse zeilers kwalificeren voor de Olympische Spelen over twee jaar in Japan.

Bouwmeester moet zich dan bij de eerste vier van het eindklassement scharen, De Geus heeft voldoende aan een plek bij de eerste zeven. In de andere olympische klassen met Nederlandse medaillekandidaten loopt de olympische kwalificatieprocedure minimaal door tot in 2019.

'Uitdagender dan we dachten'

Drievoudig wereldkampioene Bouwmeester, die bij de WK in Aarhus met zilver genoegen moest nemen, wil nog meer kennis vergaren in Enoshima. 'Deze plek is misschien niet zo uitdagend als Rio 2016, maar wel veel uitdagender dan we in eerste instantie dachten', zegt ze.

'Daarbij komt: als het makkelijk is, is het voor iedereen makkelijk en dat maakt het weer moeilijk. We zijn van plan hier nog veel tijd op het water door te brengen om zo veel mogelijk situaties meerdere keren mee te maken. Ik ga er vanuit dat ik weer zal mee strijden voor de overwinning. Het afronden van de olympische selectie zou dan een logisch gevolg moeten zijn.'

Leren op olympisch water

Voor De Geus is de olympische kwalificatie niet het belangrijkste. 'Wij willen hier met name veel leren op het olympische water. Daar hebben wij ook onze doelen op afgesteld. We willen vooral kijken waar we komende twee jaar nog aan kunnen werken om maximaal te kunnen presteren bij de Olympische Spelen. Het resultaat van deze wereldbeker is dan ook ondergeschikt aan de leerdoelen, maar het is natuurlijk mooi meegenomen als ik met een medaille en een olympisch ticket naar huis kan gaan.'

LEES OOK: Goed nieuws voor Lilian de Geus en Kiran Badloe: windsurfen blijft olympisch in 2024