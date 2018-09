Twee verdachten aangehouden voor gijzeling in Boskoop

DEN HAAG - Twee mannen van 17 en 21 jaar uit Gouda en Waddinxveen zijn maandagochtend aangehouden omdat ze in juli een 23-jarige man uit Boskoop zouden hebben gegijzeld en beroofd. Het opsporingsprogramma Team West besteedde vorige week aandacht aan de zaak. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Het 23-jarige slachtoffer werd in de vroege ochtend van zaterdag 21 juli overvallen op het parkeerterrein aan het Sint Janshof in Boskoop. Op het moment dat hij naar zijn bestelbus liep, werd hij door twee mannen bedreigd met wapens en gedwongen om in zijn bus te gaan zitten. Hij moest vervolgens zijn telefoon, sleutels, pinpas en pincode afgeven.

Vervolgens werd de man ruim drie kwartier door één van de daders gegijzeld in zijn bestelbus. De andere dader probeerde met de pas om geld op te nemen bij een bank in Waddinxveen, maar omdat de bank de rekening blokkeerde lukte dat niet.



Camerabeelden

In de uitzending van het opsporingsprogramma Team West werden camerabeelden getoond van de verdachten. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de verdachten. Ze worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.