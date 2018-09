Deel dit artikel:













'Quick is er de club niet naar om nu al paniek te zaaien' Foto: Omroep West

REGIO - In een nieuwe aflevering van Bankzitters bespreken Willem van Zuilen en Herman Nanninga onder meer de resultaten van de drie regioclubs die uitkomen in de derde divisie op zondag. HBS, Quick en Westlandia wisten in de eerste drie wedstrijden nog geen overwinning te boeken. 'Quick is er de club niet naar om nu al paniek te zaaien', is verslaggever Willem van Zuilen van mening.

'Westlandia kende vorig seizoen ook een valse start. Toen werd nota bene het contract van trainer Edwin Grünholz verlengd. En bij HBS weet iedereen dat die ploeg niet om het kampioenschap gaat spelen', vervolgt Van Zuilen. 'Dan speel je toch een kloteseizoen?', breekt Nanninga in. 'Het tweede seizoen, een stapje hoger, is vaak het moeilijkst. Dat zie je nu bij Quick. HBS had het vorig seizoen al lastig en Westlandia kende toen een valse start.' Bekijk hieronder de derde aflevering van Bankzitters. Bankzitters is ook beschikbaar als podcast! Voor je smartphone heb je de keuze uit een heleboel apps om onze afleveringen te beluisteren. Zoek op 'Bankzitters' in jouw favoriete podcast-app en abonneer op ons. LEES OOK: 'Ik praat het niet goed, maar de reactie van Katwijk-speler Susan is menselijk'