Superheld maakt Den Haag veiliger met z'n blote vuisten Hugo Seriese en zijn superheld | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Striptekenaar Hugo Seriese (34) vindt dat het hoog tijd is voor een strip over een Haagse superheld. Om die reden maakt hij De Lijn, over een gewone jongen die het heft in eigen hand neemt om de misdaad te bestrijden. Zonder superkrachten, maar mét superheldenkostuum en z’n blote vuisten.

Seriese was als kind al helemaal in de ban van de Amerikaanse superhelden en realiseerde zich pas veel later dat die helden er in Nederland eigenlijk niet zijn. Tot nu toe dan. 'De Lijn is in het dagelijks leven Thijs Vermeer en het is een jongen die besluit dat het tijd is om het onrecht te bestrijden met zijn blote vuisten', zegt zijn schepper. De naam 'De Lijn' symboliseert de scheidslijn tussen goed en kwaad en het werkterrein van deze superheld is de stad Den Haag. 'Ik wilde de spanning en misdaad van de Amerikaanse comics naar Nederland halen', zegt Seriese. 'En waar kan dat beter dan in mijn eigen stad Den Haag waar je ook een skyline hebt waar ik hem overheen kan laten springen?'

Hoop voor de toekomst Je kan de strip vanaf dinsdag online en op je mobiele telefoon bekijken. 'Langzaam merk je dat het jonge publiek ook weer enthousiast wordt voor mooie verhalen. En daar draait het toch om. Dus ik heb wel hoop voor de toekomst van de strip', besluit Seriese. LEES OOK: Uniek striparchief Hagenaar in stukjes verkocht, dreigt naar het buitenland te verdwijnen