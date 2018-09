Deel dit artikel:













Twee jaar gevangenisstraf geëist voor dumpen drugsafval De gedumpte vaten met drugsafval in Benthuizen. | Foto: MediaTV

BENTHUIZEN - Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de rechtbank van Zwolle gevangenisstraffen tot 24 maanden geëist tegen twee mannen uit Zoetermeer van 25 en 26 jaar en een 33-jarige man uit Den Haag. Zij worden verdacht van het dumpen van drugsafval in zowel Benthuizen als in een natuurgebied nabij Zuidwolde in Drenthe.

Maandag verschenen de drie verdachten, die begin juni werden aangehouden, voor de rechter. Zij dumpten op één dag op twee verschillende locaties zeer gevaarlijk drugsafval. Bij de vondst van vaten aan de Benthorn in Benthuizen raakten volgens de politie twee handhavers onwel. Zij moesten worden behandeld door ambulancepersoneel. 'De verdachten hebben met hun volle verstand grote risico's genomen voor mens en milieu en anderen opgezadeld met aanzienlijke kosten voor het verwijderen van het drugsafval,' zo stelt het OM. Door deze risico's en de belangrijke rol die de verdachten hebben gespeeld in de criminele keten van drugsproductie, eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van twee jaar.