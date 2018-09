Porsches in beslag genomen, man (51) opgepakt voor fraude

LEIDEN - Een 51-jarige man is maandag aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. Bij het doorzoeken van twee woningen in de omgeving van Leiden heeft de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) onder meer beslaggelegd op twee Porsches Cayenne en een motorfiets.

Verder nam de FIOD ook administratie, computers en 7000 euro aan contant geld dat in een bankkluis bleek te liggen, in beslag. De vrouw van de verdachte, die zelf niet beschikt over een bankrekening, wilde niet zeggen waar de sleutel was.

Kort na de doorzoeking werd ze aangetroffen bij de kluis waar het geld in lag. Vermoedelijk heeft de 51-jarige man voor 900.000 euro geld en goederen onttrokken aan het faillissement van een wegenbouwbedrijf uit de Leidse regio.

