Haagse Wiepke (17) maakt debuut op Amsterdam Fashion Week: 'Heel bijzonder'

DEN HAAG - De brede glimlach op het gezicht van de 17-jarige Wiepke Wolfsbergen uit Den Haag gaat voorlopig niet meer weg. Afgelopen vrijdag mocht zij namelijk haar eigen kledingcollectie showen op de Amsterdam Fashion Week. En dat heeft indruk gemaakt: 'Het was echt heel bijzonder. Echt een hele geweldige, leuke ervaring.'

Debuteren met je eigen collectie op de Amsterdam Fashion Week terwijl je nog maar zeventien bent, is niet niks, maar toch was de hele entourage en sfeer wel ongeveer wat Wiepke ervan had verwacht. 'Ja, je weet wel een beetje wat voor chaos en stress er van tevoren bij komt kijken. En ook hoe het eruit zag, was wel een beetje zoals ik het verwachtte.'

In de aanloop naar de Amsterdam Fashion Week werd de woonkamer van de famillie Wolfsbergen omgetoverd tot een heus kledingatelier. 'Maar de woonkamer ziet er nu een stuk opgeruimder uit hoor', vertelt de jonge ontwerpster. 'Het is nog niet helemaal opgeruimd, maar het is al echt een stuk begaanbaarder en leefbaarder.'



Flessen als inspiratiebron

Wiepke heeft het afgelopen jaar keihard gewerkt aan haar collectie. Vooral in het bedenken van het concept is veel tijd gaan zitten. 'Ja, daar moet je toch rustig over nadenken', legt Wiepke uit. 'Het concept moet je echt goed neerzetten. Daarna moet je nog aan de gang gaan met stoffen en het bedrukken en zo. Dus in totaal ben ik zeker wel een jaar bezig geweest.'

Uiteindelijk heeft alle arbeid geresulteerd in haar collectie 'It's your gender and sexuality'. Hiermee wil ze laten zien dat seksualiteit en gender losse onderdelen van iemands identiteit zijn. Haar inspiratie haalde ze uit alledaagse flessen. 'Ik heb een fascinatie voor flessen. Ik vind de vorm echt geweldig en het is een soort omhulsel van wat erin zat', aldus Wiepke. 'Toen ben ik dat gaan zien als een soort van labels. En met labels ben ik weer uitgekomen op gender en seksualiteit.'



Middelbare school

Ook over de modellen in haar modeshow heeft de 17-jarige Haagse goed nagedacht. Standaard modellen wilde ze niet gebruiken. 'Nee zeker niet', vertelt ze. 'Ik heb vrienden en vrienden van vrienden gevraagd die ook iets te maken hebben met de LGBT-community.'

Uiteindelijk is het haar afgelopen vrijdag gelukt om een geweldige show neer te zetten in Amsterdam. Voor Wiepke is het nu weer tijd om terug te keren naar de realiteit, want het laatste jaar van de middelbare school is begonnen. 'Ik ga nu werken aan een eindexamenexpositie. Misschien komt daar nog een nieuwe, kleinere collectie bij, maar dat weet ik nog niet zeker.' En later een eigen, echte show daar in Amsterdam? 'Dat hoop ik wel ja!'

