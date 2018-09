Deel dit artikel:













West Wekker: Verdachten schietpartij Franklinstraat voor rechter en Den Haag presenteert begroting Schietpartij in de Franklinstraag | Foto: Regio15

REGIO - Goedemorgen! Vandaag krijgen we te horen wat de plannen zijn van de gemeente Den Haag voor 2019. De begroting wordt namelijk door Rachid Guernaoui, wethouder Financiën, gepresenteerd. Verder ontmoeten we vandaag ook graffiti-artiesten uit Nigeria en Zuid-Soedan en komt in de rechtbank de zaak van de schietpartij en ontvoering op de Franklinstraat voor.

Wat kan je vandaag verwachten?

De gemeente Den Haag presenteert vandaag de begroting. Wethouder Rachid Guernaoui (Financiën) legt, namens het college, de plannen voor 2019 uit.

Drie graffiti-artists uit Zuid-Soedan en Nigeria gaan in Den Haag in vier dagen tijd een aantal kunstwerken maken. De kunstwerken staan in het parkje tegenover het centraal station (Laan van Reagan en Gorbatsjov), waardoor duizenden voorbijgangers betrokken raken bij het project en door de ogen van de kunstenaars een beeld krijgen van de situatie in Nigeria en Zuid-Soedan. Wij spreken de kunstenaars vandaag.

Ook gaan we langs bij De Haagse Hogeschool. Daar wordt vandaag gestart met het living lab: ´Eerste Hulp Bij Retail´. Een proeftuin in de vorm van een mobiel paviljoen, waarin innovatieve onderzoeken worden uitgevoerd door hbo-studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven. Samen ontwikkelen zij kennis en praktisch toepasbare tools, die vervolgens worden gedeeld met de gehele retailsector. Het paviljoen zal vier dagen te vinden zijn bij het winkelcentrum Mariahoeve. De studenten doen in totaal zes weken onderzoek.

Vandaag verschijnen de verdachten van de schietpartij en ontvoering in de Franklinstraat voor de rechter tijdens een pro-formazitting. Bij de schietpartij op de hoek van de Franklinstraat en de Newtonstraat werd een man van 22 begin juni beschoten, in een auto geduwd en meegenomen.

Het weer: Overwegend bewolkt, maar droog. Er is een ZW-wind en het wordt zo'n 23 graden.



FNV en CNV Vakmensen zijn een petitie gestart onder werknemers van Royal FloraHolland voor een goede cao. Vakbonden FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen onderhandelen al sinds eind april met Royal FloraHolland over een nieuwe cao, vooralsnog zonder resultaat.

Nederlanders blijven tevreden over de kwaliteit van hun leven. Net als vorige jaren geven ze hun leven een 7,8, zo blijkt uit het tweejaarlijkse rapport De sociale staat van Nederland 2018 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP),

Medewerkers van Dunea staken voor een goede cao Waterbedrijven. Op de stoep van het hoofdkantoor van Dunea in Zoetermeer houden werknemers een protestlunch. Eerder staakten honderden medewerkers bij Vitens op verschillende locaties en vorige week bij WML in Limburg.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.

