Fotograaf legt vijf jaar lang leven van Jochem Myjer vast

LEIDEN - Vijf jaar lang mocht de Delftse fotografe Anne Reitsma cabaretier Jochem Myjer van dichtbij volgen met haar camera. Het resultaat is het fotoboek JocheM, een intiem verslag van een hectische periode in het leven van de Leidenaar. Maandag werd het onder intimi gepresenteerd in de nieuwe Luxor in Rotterdam.

Tijdens de boekpresentatie werd ook een traantje weggepinkt. Daarbij draaide het vooral om één, bijzondere foto. Fotografe Anne Reitsma: 'Het is een foto dat Jochem voor de eerste keer in Carré speelde. Hij kwam af, ging naar de kleedkamer en hij zat te huilen. En ja, wat wil je doen als een vriend huilt? Dan wil je een arm om hem heen slaan.'

Maar Reitsma negeert haar eerste reactie en doet waarom ze daar ook in de kleedkamer zit: foto's maken. 'Ik dacht, dit is waarom ik hier ben. Maar ik heb gehuild achter mijn camera. Het was ontzettend heftig om te maken, dus op die foto ben ik het meest trots.'



Gelukkig zijn, ongelukkig zijn

Voor Jochem Myjer is het nog steeds heftig om die foto te zien. Hij kan er bijna niet naar kijken, want hij is hier helemaal kapot na afloop van de voorstelling. Zo kapot dat hij zelfs niet eens doorheeft dat de fotograaf met hem mee naar de kleedkamer is gekomen: 'Ik weet niet of dat mijn lievelingsfoto is. Ik kijk natuurlijk liever naar foto's waar ik heel gelukkig ben. Die zijn er ook tussen. Maar ik denk wel dat dat de foto is waar je het dichtst bij mij zit.'

Het boek is een dierbare herinnering voor de cabaretier. Omdat Myjer en Reitsma al twintig jaar bevriend zijn, werd het een intiem fotoboek: 'Dit boek is ook geen glamourboek. Je ziet me moe zijn, je ziet me huilen, je ziet me lachen, je ziet me gelukkig zijn… ongelukkig zijn. Alles zit er in.'

LEES OOK: Jochem Myjer in de race voor cabaretprijs Poelifinario