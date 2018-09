Ongeluk veroorzaakt flinke vertraging op de A4

ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - Verkeer op de A4 richting Amsterdam moet dinsdagochtend rekening houden met een flinke file. Een rijstrook werd van 6.30 tot 7.45 uur uur afgesloten na een ongeluk bij Zoeterwoude-Rijndijk.

De afsluiting van de rijstrook leidde tot twaalf kilometer file. De ANWB waarschuwde voor meer dan vijftig minuten vertraging vanaf knooppunt Prins Clausplein.

Automobilisten werd geadviseerd de rechter parallelrijbaan te nemen of om te rijden via Wassenaar via de A12 en de A44. Na het vrijgeven van de afgesloten rijstrook nam de file snel af qua lengte. Bekijk hier de actuele verkeersinformatie.