'Waterbedrijven moeten zich een 'goede, sociale werkgever' tonen'

ZOETERMEER - Medewerkers van waterbedrijf Dunea in Zoetermeer staken deze dinsdag. Zij volgen hiermee het voorbeeld van hun collega's van Vitens en WML, die eerder al het werk neerlegden uit onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao.

'Ze hadden een hele mooie cao, maar die verliep in het voorjaar van 2017', vertelt Linda Groen FNV Publiek Belang. Voor de circa 5000 medewerkers van de vijftien waterbedrijven en waterlaboratoria wordt nu met terugwerkende kracht een loonsverhoging van minstens 2,5 procent per jaar geëist.

'Maar het gaat niet alleen om de loonsverhoging', benadrukt Groen. 'Er zijn nog twee andere - hele belangrijke - dingen waarover we van mening verschillen: dat de werkgever de mensen die onder de participatiebanen vallen - mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - niet in dienst wil nemen, maar ze wil blijven inhuren via uitzendbureaus. Ze vinden het te duur om die 'onder de cao te brengen'. Daar zijn wij behoorlijk geshockeerd over. We vinden dit een behoorlijk acociale opstelling ten aanzien van deze groep mensen. We doen in dit land toch allemaal ons best om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dus dit valt ons zeer tegen.'



'Ze zijn hier niet van gecharmeerd'

'Een ander niet onbelangrijk punt is dat er nogal wat mensen bij de waterbedrijven op callcenters werken, op basis van flexcontracten. Daar hebben wij in de vorige cao tijdelijke afspraken over gemaakt, zodat de werkgever kan uitzoeken hoeveel mensen er daadwerkelijk nodig zijn. Omdat er allerlei technologische ontwikkelingen zijn. Daar hebben ze nu jaren de tijd voor gehad en ze hebben nog geen vooruitgang geboekt. Ze willen die mensen nog steeds op flexibele contracten aan het werk houden.' Ze vindt dat de waterbedrijven zich een 'goede, sociale werkgever' moeten tonen.

Het is volgens Groen voor het eerst dat er zo'n staking plaatsvindt in de watersector. 'Ik merk dat werkgevers niet gecharmeerd zijn hiervan en toch wel denken: jemig, wat gebeurt er hier in deze sector?'



Afspraak verzetten

De staking duurt tot 19.00 uur dinsdagavond.'We kennen onze verantwoordelijkheid', benadrukt Groen. 'We weten wat wel en niet kan. Er wordt uiteraard gehandeld bij calamiteiten. Dus bij een lekkage staan we keurig op de stoep en gaan we helpen. Maar het kan wel zijn dat je een afspraak hebt met een monteur en dat die verzet wordt. Dat zou kunnen.'