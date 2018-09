Ultieme poging om moord op Wilma Bres uit 1989 op te lossen

DELFT - Naar aanleiding van een nieuwe tip heeft het coldcaseteam van de politie het onderzoek naar de 29 jaar oude moord op Wilma Bres in Delft heropend. De 32-jarige musicalspeelster werd in 1989 doodgestoken op de Muyskenlaan, op het moment dat ze op weg was naar huis na een voorstelling. De politie spreekt van een ultieme poging om de zaak op te lossen en brengt de zaak dinsdagavond onder de aandacht in de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht.

Op zaterdagavond 15 juli 1989 speelde Wilma Bres één van de hoofdrollen in de musical Sondheim in the Park, die werd opgevoerd in het theater in het Agnetapark in Delft. Wilma was Mrs. Lovett, de partner van de moordlustige kapper Sweeney Todd.

Na afloop dronk ze nog wat in het theatercafé en rond 2.00 uur 's nachts vertrok ze naar huis. Wilma woonde aan de Kloosterkade, ongeveer een kwartier fietsen vanaf het Agnetapark. Maar ze kwam daar nooit aan. Een voorbijganger vond haar lichaam die nacht rond 3.00 uur op de Muyskenlaan, op een steenworp afstand van haar huis.



Messteken

Wilma zat onder het bloed en bleek met meerdere messteken om het leven te zijn gebracht. Haar fiets, met de tas met musicalkleding nog op de bagagedrager, lag een stukje verderop in de bosjes. De politie startte met een groot onderzoek. Dat werd in de jaren die volgden meerdere keren gesloten en weer geopend, maar tot vervolging van de dader of daders leidde het niet.

In augustus 2015 kreeg misdaadverslaggever Peter R. de Vries een anonieme tip over de moord op Wilma. Nadat de politie de zaak op de coldcasekalender plaatste, nam de tipgever in 2017 alsnog persoonlijk contact op met de politie. Naar aanleiding van die concrete informatie heeft het coldcaseteam de zaak heropend en wordt er nu een ultieme poging gedaan om de moord alsnog op te lossen.



Zaak mogelijk verjaard

Als de dader of daders op 16 juli 1989 achttien jaar of ouder waren en de rechter bij een eventuele rechtszitting moord bewezen acht, dan kan er alsnog vervolging plaatsvinden. Maar zodra er een minderjarige dader in het spel is, geldt dat niet: dan is de zaak verjaard en kan diegene niet meer worden vervolgd.

De politie is er van overtuigd dat er mensen zijn die meer weten over de moord, maar die daar nooit over hebben gesproken. Mogelijk hebben zij informatie van anderen of van de dader of daders gekregen. De politie benadrukt dat het niet strafbaar is om 29 jaar later alsnog te praten en dat elk stukje informatie cruciaal kan zijn bij het oplossen van de zaak.



Team West

De uitzending van Team West is dinsdag vanaf 17.00 uur te zien op TV West en wordt elk heel uur herhaald.