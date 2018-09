Help, de leraren staken: waar laat je de kinderen? Lees onze tips

DEN HAAG - De scholen zijn pas net weer begonnen, maar veel kinderen hebben morgen (woensdag) alweer een vrije dag. De basisschoolleraren gaan dan weer staken, waardoor veel scholen de deuren sluiten. Maar wat doe je met de kinderen?

De kinderen mogen dan vrij zijn, maar veel ouders zijn dan niet. Opa's en oma's of de opvang kunnen een uitkomst zijn. Zorgverlof opnemen voor een stakingsdag van leraren mag niet.

Voor wie wel tegelijkertijd vrij is met de kinderen, is er natuurlijk genoeg te doen. Zo is een aantal zwembaden in Den Haag extra open. Het gaat om de Blinkerd, het Hofbad, de Waterthor en zwembad Zuiderpark.



Pretparken

Wie zin heeft in een wild dagje, kan terecht in pretpark Duinrell. Als je liever naar Drievliet gaat, kom je voor een gesloten poort te staan, het pretpark is morgen namelijk gesloten.

Mocht je vinden dat je kinderen ondanks een dagje geen school toch wat moeten opsteken, dan zijn verschillende musea voor kinderen gratis of met korting te bezoeken, waaronder het Gemeentemuseum in Den Haag (gratis) en het Museon (kinderkorting).



Netflix

En je hoeft natuurlijk helemaal niks. Als je liever een dagje binnen zit met Netflix aan, mag dat natuurlijk ook. Vind je kind vast ook wel eens lekker.

Er is natuurlijk veel meer te doen in de regio en dat horen we graag. Heb je ideeën wat je gaat doen of heb je zelf een evenement waar de kinderen naar toe kunnen? Stuur een mailtje naar online@omroepwest.nl