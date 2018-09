'Het rugbyniveau en de aandacht voor de sport groeit', Rugby Academy viert tienjarig jubileum

DEN HAAG - Het is feest bij de Rugby Academy in Den Haag. Die bestaat namelijk tien jaar. De Rugby Academy van het Segbroek College aan de Klaverstraat stoomt talenten klaar voor een topsportcarriere.

Het jubileum wordt gevierd met een heuse feestweek, maar toch stonden de talenten dinsdagochtend vroeg gewoon op het trainingsveld. 'Dit gebeurt iedere dag', vertelt Simon Weersma van de Rugby Academy.

'Deze talenten maken op het Segbroek College deel uit van een topsportprogramma. Daarom kunnen ze iedere dag om 8.00 uur beginnen met trainen. Om 10.00 uur moeten ze weer in de klas zitten en gewoon les volgen.' Lachend: 'Maar we hebben douches, hoor. Ze kunnen een hapje eten en dan fris de klas binnenkomen.'



'Gestart met achttien kinderen'

De Haagse Rugby Academy was de eerste in zijn soort in Nederland. 'We zijn tien jaar geleden gestart met een klein groepje van achttien kinderen', vertelt Weersma.

'Inmiddels hebben we banden opgebouwd met Zuid-Afrika, in Frankrijk... We zijn nu banden aan het opbouwen in Engeland. Een heel aantal van onze talenten is doorgestroomd naar nationale selecties. Er zijn inmiddels vijf andere academies bijgekomen. Daar zijn we blij mee, zo ontstaat een landelijke dekking. Daarmee kunnen we het niveau van het Nederlands rugby omhoog krikken.'



Kleine sport

Dat zou goed zijn, want rugby in Nederland een vrij kleine sport. Dat wordt in de rugbywereld niet begrepen, volgens Weersma. 'Nederlanders behoren tot de langste mensen ter wereld en ook een van de sterkste. En toch doen we níet aan rugby! Zelf begrijp ik dit ook niet. Maar het wordt steeds populairder in Nederland. De Academy is nu tien jaar bezig en we zien dat het rugbyniveau en de aandacht hiervoor groeit.'

Het mooie aan rugby is volgens Weersma dat 'iedereen kan meedoen'. 'Je hebt een positie voor een heel snel duveltje die heel slim kan bewegen, Je hebt plek voor de wat zwaardere, sterkere figuren en je hebt een positie voor de langeafstandslopers. Zo zijn er in het rugby zeven posities waar je met je lichaamsbouw terecht kan. Iedereen zou eigenlijk eens moeten proberen te rugbyen.'



Ook meiden

Intussen maken de talenten hun dagelijkse trainingsuren. 'De oefening die we nu doen, draait om snel handelen en de juiste looplijnen', vertelt trainer Ronald Berrevoets. 'Dit is een warming-upoefening. We sturen de spelers op wat beter kan. Ze wéten dit wel, maar ze moeten het regelmatig herhalen. Dan gaat het goed.' Het zijn niet alleen jongens die meedoen, ook een paar meiden staan op het veld. 'Dat is hartstikke leuk', knikt Berrevoets. 'Ze zitten in hetzelfde programma.'

De Academy begeleidt op dit moment tachtig kinderen. "De aantallen nemen toe en het niveau gaat steeds verder omhoog', constateert Berrevoets. 'Dat is goed voor de sport in het algemeen en deze rugbyers persoonlijk. Het gaat om hún onwikkeling.'



Fysiek contact

Een van de rugbytalenten die aan de Academy is verbonden, is de gespierde Joris. Zijn fascinatie voor de sport komt 'een beetje uit zijn familie'. 'Mijn oom heeft ook altijd aan rugby gedaan', legt hij uit. 'Toen was ik 7 jaar oud. Toen heeft mijn vader me meegenomen naar de Haagse rugbydagen en toen was ik meteen verkocht. Ik heb nooit gevoetbald of iets anders gedaan dan rugby.'

Het fysieke contact maakt de sport voor hem zo mooi. 'Je mag iemand keihard beetpakken, maar je houdt respect voor elkaar. Dus als je iemand stevig tackelt, help je hem ook weer overeind. Omdat je maten bent. Je moet ook niet tegen de scheidsrechter praten.'



Doortrainen tijdens feestweek

De conbinatie van school en sport is wel pittig, geeft hij toe. 'Maar op een gegeven moment kom je in een soort ritme. Dan gaat het wel lekker. De ene week gaat het net wat beter dan de andere, maar het went wel.'

Maar een feestweek bovenop alle school- en trainingsactiviteiten wordt wel wat zwaar. 'Ik denk dat ik lekker blijf doortrainen', vertelt Joris. 'Ik heb zondag een rugbydag en er komt een zware week aan. Ik zal mijn best doen om te feesten, maar ik ga wel vroeg mijn bed in!'