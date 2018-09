ADO-speler Hooi trefzeker tijdens monsterscore Curaçao: 10-0

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Elson Hooi is met Curaçao goed begonnen aan de kwalificatiereeks voor de Midden-Amerikaanse Nations League. De buitenspeler opende na tien minuten de score tegen Grenada. Zijn land won uiteindelijk met 10-0.

De wedstrijd tegen Grenada was voor Curaçao de eerste van vier kwalificatiewedstrijden voor de Nations League. In oktober speelt Curaçao tegen de Britse Maagdeneilanden, een maand later komt Guadeloupe naar het eiland en in maart volgt er nog een uitwedstrijd tegen Antigua en Barbuda.