'Omstreden gifbedrijf Sterigenics uit Zoetermeer doet nu precies hetzelfde in Amerika'

ZOETERMEER - Bewoners van het Amerikaanse dorpje Willowbrook, vlakbij de stad Chicago, willen dat de Sterigenics-fabriek aan de rand van hun dorp dicht gaat. Dat meldt de Amerikaanse zender NBC Chicago. Sterigenics had tot 2010 een fabriek in Zoetermeer. Er werd lange tijd te veel van het kankerverwekkende ethyleenoxide uitgestoten. Dat zou nu ook aan de gang zijn in Willowbrook.

Eind augustus kwam er een Amerikaans overheidsrapport boven tafel, waarin staat dat Sterigenics in Willowbrook een gevaarlijke hoeveelheid ethyleenoxide uitstoot. Bewoners van het dorpje dat 9.000 inwoners telt maken zich zorgen. 'Mijn hele gezin heeft gezondheidsproblemen,' zegt een vrouw tegen NBC op de bewonersavond die maandag werd gehouden.

De bewoners willen dat de burgemeester de fabriek van Sterigenics in Willowbrook sluit. Maar dat is niet zo simpel, zegt hij. De burgemeester heeft toegezegd dat twee onafhankelijke deskundigen de uitstoot gaan onderzoeken en hij wil dat er een kankeronderzoek komt voor de omgeving. Volgens de Amerikaanse overheid is er geen onmiddelijk gevaar voor de volksgezondheid.



'We voldoen aan alle uitstootnormen'

Sterigenics schrijft in een verklaring aan de Amerikaanse website ABC7Chicago: 'We gebruiken in Willowbrook de nieuwste van de nieuwste apparatuur om de luchtvervuiling te meten. En we voldoen aan alle uitstootnormen van de overheid en de staat Illinois.'

Sterigenics is een bedrijf dat wereldwijd medische apparatuur en kleding reinigt. Tot 2010 deed het bedrijf dat ook aan de Storkstraat in Zoetermeer. Door een defect in de fabriek werd tussen 2004 en 2009 een te hoge concentratie van het kankerverwekkende ethyleenoxide uitgestoten. Er werd nooit bewezen dat omwonenden ziek zijn geworden van de giftige stof.



Zoetermeer gedoogde uitstoot

Na jarenlang onderzoek kwam de zaak in februari voor rechter. Die oordeelde dat Sterigenics niets te verwijten viel, omdat de gemeente Zoetermeer de te hoge uitstoot van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide jarenlang gedoogde. De milieuambtenaar was op de hoogte van overschrijding van de uitstootnorm.

De gemeente Zoetermeer kon ook niet strafbaar worden gesteld, omdat er geen causaal verband werd gevonden tussen de uitstoot van ethyleenoxide en mensen met kanker. De GGD deed in 2014 een kankeronderzoek, maar ontdekte dat de ziekte niet vaker voorkwam bij omwonenden van Sterigenics in Zoetermeer.