Grote paniek om weggelopen hond met epilepsie: Bibbel heeft dringend medicijnen nodig

LEIDSCHENDAM - Grote zorgen bij Erik Steenbergh en zijn gezin om hun hondje Bibbel. Het diertje is nu bijna een week vermist, maar heeft door epilepsie dringend medicijnen nodig. 'Als hij die niet krijgt, kan hij zware hersenbeschadiging krijgen', vertelt de aangeslagen Erik.

Bibbel is sinds vorige week donderdag vermist. Erik ging Bibbel rond 8.15 uur uitlaten. Als hij op de IJsvogellaan in Leidschendam achterom kijkt, is Bibbel opeens weg. 'Ik rende rond, keek rond, maar hij was nergens. Toen was er lichte paniek.'

Meteen werd een zoekactie opgezet. Met de fiets ging Erik de hele omgeving door, maar Bibbel was spoorloos. 'Alsof hij opgelost was in de lucht.'



Epileptische shock

Het twee jaar oude hondje krijgt normaal gesproken twee keer per dag medicatie. Een epileptische aanval kan grote gevolgen hebben: 'Eerst krijgt hij kortdurige aanvallen en gaat hij schokkerige bewegingen maken. Als hij niet behandeld wordt met gepaste medicijnen, volgt een epileptische shock. Daar kan hij zware hersenbeschadiging van krijgen.'

Daarom wordt er al dagenlang met man en macht gezocht. Alle diereninstellingen, zoals asiels en dierenartsen, in de omgeving zijn geïnformeerd. 'Maar misschien heeft iemand hem wel opgepakt en gedacht: wat een leuk hondje.'



Mediums geraadpleegd

Door camerabeelden van een buurman te bekijken, weet Erik dat Bibbel niet richting de IJsvogellaan en het vijvertje daar is gegaan. 'Hij moet dus richting de Haagse wijk Mariahoeve zijn gelopen.'

Ten einde raad zijn er zelfs mediums geraadpleegd. Eentje zag Bibbel bij een gresbuis (rioolbuis), de ander had het over rijplaten. Er is op alle plekken in de omgeving gezocht die daar mee te maken zouden kunnen hebben, maar dat leverde niets op. 'Bibbel heeft een hekel aan water, dus hij zit denk ik sowieso niet in een gresbuis.'



Wie heeft Bibbel gezien?

In het belang van zijn gezondheid, moet Bibbel zo snel mogelijk gevonden worden. Zijn baasjes hopen daarom dat er mensen zijn die op donderdag 6 september tussen 8.15 en 9.00 uur in Leidschendam waren en hebben gezien waar hij heenging.

Bibbel is een shih-tzu/boomer. Hij heeft nu gemiddeld lang haar, dat grijs en wit is. Bibbel is 2,5 jaar oud en is goed benaderbaar. De hond heeft een chip.