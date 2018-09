RIJSWIJK - Er zijn scooterdieven actief in Rijswijk. De afgelopen vier weken zijn er zeker negen scooters gesloten. De politie heeft matrixborden neergezet: 'Pas op voor scooterdieven. Gebruik een tweede slot.'

'We zien een stijging,' zegt een woordvoerder van de politie. 'De afgelopen vier weken zijn er negen aangiftes uit Rijswijk binnengekomen. Dat waren er in dezelfde periode vorig jaar vier. Een verdubbeling dus.'

Volgens de politie worden de scooters op verschillende manieren gepikt. 'Soms zit alleen het voorwiel nog aan het slot, soms is de hele scooter weg. Er zijn mensen die gezien hebben dat scooters in een busje werden geladen.'



Extra slot, paal of haak

De politie adviseert Rijswijkers om hun scooter goed vast te zetten: 'Gebruik twee sloten, of zet je scooter vast aan een paal of haak aan de muur.' De matrixborden staan nu in Oud-Rijswijk, maar worden mogelijk ook op andere plekken neergezet.