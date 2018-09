Mengtafel en cd-spelers gestolen uit Sir Winston Club in Rijswijk

RIJSWIJK - Twee mannen weten op een vrijdagmiddag binnen te komen bij de Sir Winston Club in Rijswijk. Ze gaan er vandoor met een mengtafel en twee cd-spelers. De bewakingscamera heeft de verdachten duidelijk vastgelegd.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 september. Meer zaken zijn hier vinden.

De inbraak vindt plaats op vrijdag 11 mei. De bedrijfsleider ontdekt later dat de spullen zijn verdwenen. Uit de camerabeelden blijkt dat er die middag twee mannen in het pand zijn geweest. Ze hebben een deur open gemaakt met een schroevendraaier.

Eén van de mannen blijft op de uitkijk staan, terwijl de ander de mengtafel en de cd-spelers uit een ruimte haalt. Ze stoppen de spullen in een grote tas en vertrekken weer.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem