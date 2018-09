Drie personen binnen 25 minuten slachtoffer van mogelijk dezelfde straatrover

DEN HAAG - Vermoedelijk dezelfde straatrover heeft begin augustus in Den Haag binnen 25 minuten drie slachtoffers gemaakt. De eerste keer heeft hij geld buit gemaakt. De tweede diefstal mislukte, omdat het slachtoffer achter de dief aan ging. Even later raakte een 14-jarige jongen zijn fiets kwijt. Er zijn beelden en foto’s van de verdachte.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 september. Meer zaken zijn hier vinden.

De berovingen vinden plaats op dinsdag 7 augustus tussen 19.15 en 19.40 uur. Een 24-jarige man wordt als eerst de dupe. Hij loopt over de Mijdrechtstraat in Den Haag, als een man op een fiets hem de weg vraagt. Het slachtoffer weet niet waar die weg is, maar de man wil hem wel een soort van bedanken en geeft hem een high five.

Op dat moment pakt hij de hand van het slachtoffer vast en haalt tegelijkertijd met zijn andere hand de portemonnee uit zijn broekzak. Die valt op de grond en er valt ook wat briefgeld uit. De man pakt dat op en gaat er vandoor. Het slachtoffer weet nog snel een paar foto’s van de verdachte te maken.



Tweede beroving mislukt

Even later loopt een 40-jarige man over de Herengracht, richting het centraal station. Dezelfde man op de fiets komt achter hem rijden, zet zijn fiets neer en geeft de man een hand. Hij zegt iets in een voor het slachtoffer onbekende taal en zet dan zijn been voor de benen van de 40-jarige man. Het lukt hem om ongezien de portemonnee uit de broekzak van de man te halen.

Daarna rent de verdachte naar zijn fiets, maar het slachtoffer heeft al snel door dat zijn portemonnee weg is. Hij gaat achter de man aan en weet zijn fiets vast te pakken, zodat hij die moet achterlaten. Dan gooit de dief de portemonnee op de grond en hij rent weg over de Prinsessegracht.



Fiets van 14-jarige jongen afgepakt

Weer wat later die dinsdagavond fietst een 14-jarige jongen over het Korte Voorhout. Hij wordt aangesproken door een man die zijn fiets opeist. De jongen wil die natuurlijk niet afgeven, maar de dader heeft hem een klap in zijn gezicht. Hij pakt vervolgens de fiets af en daarmee gaat hij er vandoor.

Door de werkwijze, de tijdstippen en de camerabeelden houdt de politie er rekening mee dat de drie berovingen zijn gepleegd door dezelfde man. Hij is op de foto gezet door één van zijn slachtoffers en gefilmd door meerdere camera’s.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem