Tasjesrovers slaan toe vanaf motorscooter De verdachten | Beeld: Politie

DEN HAAG - Terwijl een 43-jarige vrouw nietsvermoedend over de De la Reyweg in Den Haag loopt, wordt haar tas gestolen. De daders zitten op een motorrunner en in het voorbijgaan trekt één van hen de tas uit haar handen. Doordat de beroving precies onder een camera is gebeurd, zijn er beelden van de verdachten.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 september. Meer zaken zijn hier vinden. De vrouw loopt op woensdag 23 mei op de stoep van de De la Reyweg, als er plotseling hard aan haar tas wordt getrokken. Twee mannen op een motorscooter scheuren weg met de tas. Ze rijden weg richting de kruising met de Kempstraat. De vrouw blijft compleet in shock achter. Op de bewakingsbeelden zijn de mannen en hun motorrunner te zien. Helaas zijn de beelden niet duidelijk, maar de politie hoopt toch dat iemand iets over ze kan vertellen. Mogelijk heeft u de beroving gezien of herkent u de mannen in combinatie met de motorrunner.

Heeft u informatie? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem