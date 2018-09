10.000 euro beloning voor gouden tip over moord op Wilma Bres uit 1989

DEN HAAG - Er is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de 29 jaar oude moord op Wilma Bres in Delft. Het onderzoek van het coldcaseteam is na een nieuwe tip heropend. De 32-jarige musicalspeelster werd in 1989 doodgestoken op de Muyskenlaan, op het moment dat ze op weg was naar huis na een voorstelling. De politie spreekt van een ultieme poging om de zaak alsnog op te lossen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 september.

Op zaterdagavond 15 juli 1989 speelt Wilma Bres één van de hoofdrollen in de musical Sondheim in the Park, die wordt opgevoerd in het theater in het Agnetapark in Delft. Wilma is Mrs. Lovett, de partner van de moordlustige kapper Sweeney Todd.

Na afloop drinkt ze nog wat in het theatercafé en rond 2.00 uur vertrekt ze naar huis. Het is dan inmiddels zondag 16 juli. Wilma woont aan de Kloosterkade, maximaal een kwartier fietsen vanaf het Agnetapark. Maar ze komt daar nooit aan. Een voorbijganger vindt haar lichaam die nacht rond 3.00 uur op de Muyskenlaan, op een steenworp afstand van haar huis.



Meerdere messteken

Wilma zit onder het bloed en blijkt met meerdere messteken om het leven te zijn gebracht. Haar fiets, met de tas met musicalkleding nog op de bagagedrager, ligt een stukje verderop in de bosjes. De politie start meteen met een onderzoek. Dat wordt in de jaren die volgen meerdere keren gesloten en weer geopend, maar tot vervolging van de dader of daders leidt het niet.

In augustus 2015 krijgt misdaadverslaggever Peter R. de Vries een anonieme tip over de moord op Wilma. Nadat de politie de zaak op de coldcasekalender plaatst, neemt de tipgever later alsnog persoonlijk contact op met de politie. Naar aanleiding van die concrete informatie heeft het coldcaseteam de zaak heropend en wordt er nu een ultieme poging gedaan om de moord alsnog op te lossen.



Niet strafbaar om alsnog te praten

De politie is er van overtuigd dat er mensen zijn die meer weten over de moord, maar die daar nooit over hebben gesproken. Mogelijk hebben zij informatie van anderen of van de dader of daders gekregen. De politie benadrukt dat het niet strafbaar is om 29 jaar later alsnog te praten. Elk stukje informatie kan cruciaal zijn bij het oplossen van de zaak.

Nabestaanden van Wilma willen niets liever dan weten wat is er is gebeurd. ‘Mijn ouders zijn allebei overleden, dus die hebben eigenlijk nooit antwoord gekregen op de vraag wat er precies is gebeurd en waarom’, zegt de zus van Wilma. ‘Voor mij is het belangrijk om te weten wat er is gebeurd, zodat dat verhaal kan stoppen in mijn hoofd en dat van mijn man en kinderen.’



Wat is er gebeurd tussen 2 en 3?

Eén van de belangrijkste vragen die het onderzoeksteam heeft, is waar Wilma tussen 2.00 en 3.00 uur is geweest in de nacht van zondag 16 juli 1989. Ze vertrok om 2.00 uur vanuit het Agnetapark en zou ongeveer een kwartier naar huis moeten fietsen. Maar ze werd pas om 3.00 uur gevonden op de Muyskenlaan, vlakbij haar woning. Het is niet bekend of Wilma bijvoorbeeld nog iemand heeft ontmoet die nacht. Mensen die meer weten, worden gevraagd zich te melden.

Er zijn geen aanwijzingen dat Wilma conflicten had in de periode rond de moord, dus de politie houdt er ook rekening mee dat ze haar moordenaar niet kende. Mogelijk was ze op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats. Het coldcaseteam komt graag meer te weten over het leven van Wilma. Er is een redelijk goed beeld van haar sociale leven, maar mogelijk zijn er mensen die haar eind jaren tachtig kenden en die nog meer informatie kunnen geven.



Zaak mogelijk verjaard

Als de dader of daders op 16 juli 1989 achttien jaar of ouder waren en de rechter bij een eventuele rechtszitting moord bewezen acht, dan kan er alsnog vervolging plaatsvinden. Maar zodra er een minderjarige dader in het spel is, geldt dat niet: dan is de zaak verjaard en kan diegene niet meer worden vervolgd.



