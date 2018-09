Deel dit artikel:













Bouwkraan valt om in Zevenhuizen Een omgevallen hijskraan in Zevenhuizen. (Foto: Regio15)

ZEVENHUIZEN - Bij de bouw van een nieuwe woonwijk in Zevenhuizen is dinsdagmiddag in de Koning Willem-Alexanderlaan een bouwkraan omgevallen. Daarbij is niemand gewond geraakt.

Hoe het kon gebeuren dat de kraan omviel is nog niet duidelijk. 'Mogelijk is hij in zachte grond weggezakt, dat zou kunnen', zegt een woordvoerder van bouwbedrijf Heijmans. De kraan, die gebruikt wordt bij de bouw van huizen in de nieuwe wijk Koningskwartier, was op het moment van het ongeluk niet bemand. De schade blijft beperkt tot een paar steigerbalken. De nieuwbouwhuizen zijn gespaard gebleven.