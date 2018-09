10 miljoen euro voor brug of tunnel in Boskoop

BOSKOOP - De gemeente Alphen aan den Rijn gaat ongeveer 10 miljoen euro reserveren voor de nieuwe oeververbinding die bij Boskoop moet komen. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Het is nog niet duidelijk of de nieuwe verbinding een brug of een tunnel wordt. Ook de locatie is nog niet bekend. Het meest realistische scenario lijkt een tunnel ter hoogte van de Halve Raak. Voor een definitieve keuze wordt gemaakt, wordt eerst meer onderzoek gedaan.

De investering is een voorstel van wethouder Kees van Velzen (CDA). Tijdens de laatste commissievergadering van de gemeenteraad bleek dat de gemeenteraad van Alphen over tweeënhalve week over het voorstel gaat stemmen. De provincie Zuid-Holland komt ook met geld voor de verbinding, maar het is nog niet duidelijk hoeveel.



Twee nieuwe wegen

Ook gaan de plannen om twee nieuwe wegen aan te leggen vanaf de Gemeneweg (N209) naar Hazerswoude-Dorp door. Het verkeer in de Dorpsstraat moet met 35 procent afnemen, berekent de gemeente Alphen, dankzij twee nieuwe wegen via de Jan van Eijcklaan en via de Breitnerlaan. Daar is in de gemeenteraad een ruime meerderheid voor.