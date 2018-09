Tientallen miljoenen voor bereikbaarheid Den Haag

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat de komende vier jaar vele tientallen miljoenen uitgeven om de stad bereikbaar te houden. Dat blijkt uit de eerste begroting van het nieuwe stadsbestuur die vandaag is gepresenteerd.

Er moet een 'fijnmazig, snel en toegankelijk netwerk' komen van openbaar vervoer. Ook worden fietspaden verbeterd en komen er meer stallingsmogelijkheden voor de fiets. Maar ook voor de auto moet Den Haag toegankelijk blijven. Daarnaast komen er 800 parkeerplaatsen bij. Daarvoor is meer dan zeventig miljoen euro beschikbaar.

Wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos, financiën) spreekt in een verklaring van 'ambitieuze en financieel degelijke' plannen.



Op zoek naar geld

Die begroting is een vertaling van het coalitieakkoord van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks dat eind mei werd gepresenteerd. Toen werd al duidelijk dat het vorige stadsbestuur weinig geld had overgelaten voor de nieuwe coalitie. Daarom moesten de partijen op zoek naar geld. Dat werd deels gevonden door te bezuinigen – onder meer op welzijn – en deels door toch ook lasten te verhogen.

Daarom gaat bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB) omhoog, evenals de parkeertarieven en toeristenbelasting. Ook werden de plannen voor een brug over de Pijp in Scheveningen en de komst van een migratiemuseum geschrapt. Daarnaast wordt ook de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout verkocht. Uit de begroting blijkt dat het college van burgemeester en wethouders verwacht dat dit 11,5 miljoen euro oplevert. Verder moet de gemeente zelf efficiënter gaan werken.



Groei van de stad

De nieuwe coalitie steekt structureel, dus jaarlijks terugkerend, 21 miljoen euro extra in de groei van de stad, onder meer in leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Ook gaat er extra geld naar veiligheid, kwetsbare groepen en om meer mensen uit de bijstand te halen, staat in de begroting.

Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Daarvoor zijn veel maatregelen nodig. Die zouden moeten worden gefinancierd door de verkoop van de aandelen die de stad heeft in Eneco. Daarvoor staat nog geen bedrag in de begroting, omdat nog niet bekend is hoeveel dat precies oplevert.



Werkloosheid

Wel is het de bedoeling dat nog deze coalitieperiode 25.000 gebouwen in de stad van duurzame energie worden voorzien. Om dat mogelijk te maken worden onder meer woningen in Zuidwest aangesloten op stadsverwarming. De bedoeling is dat de veelbesproken aardwarmtecentrale aan de Leyweg daarbij een grote rol krijgt.

Een van de grote problemen waarmee Den Haag kampt, is de hoge werkloosheid. In vergelijking met andere gemeenten zitten hier relatief veel mensen in de bijstand. Volgens het stadsbestuur wordt er al veel gedaan om dit aantal te verminderen. Toch komt er een extra poging om jaarlijks nog eens 500 mensen extra uit de bijstand te laten stromen.



Openbaar vervoer

Om het openbaar vervoer te verbeteren, wacht een ingrijpende operatie voor tramlijnen 1, 6, 12 en 16. Die moeten geschikt worden gemaakt voor voertuigen met een lage instap en een grotere capaciteit. Volgend jaar moeten daarvoor de eerste ontwerpen klaar zijn. Ook wordt geld vrijgemaakt om de Binckhorst toegankelijk te maken voor de tram.

Daarnaast moet het fietsen aantrekkelijker worden. Het noordelijk deel van het centrum van de stad wordt daarom ontlast van doorgaand autoverkeer, zodat er meer ruimte komt voor de fiets. Maar ook op andere plekken moeten 'ontbrekende schakels' van het fietsnetwerk worden verholpen. In het Hof- en Pleinkwartier en op het Buitenhof moeten meer of grotere stallingen komen voor de fiets.



Meer woningen

Den Haag heeft inmiddels 533.026 inwoners. Jaarlijks komen er per saldo 5000 mensen bij. Het stadbestuur trekt, verdeeld over 2019 en 2020, in totaal 45 miljoen uit om meer woningen te bouwen voor alle doelgroepen. Dertig procent van de nieuwbouw moet uit sociale woningbouw bestaan. Extra aandacht komt er voor 'onmisbare bewoners', zoals de coalitie het noemt, als agenten, leraren en hulpverleners.

De begroting van de gemeente Den Haag bedraagt in totaal 2,5 miljard euro. Het grootste deel van dat geld ontvangt de stad van het Rijk en de Europese Unie: 1,7 miljard. Bijna 500 miljoen daarvan komt binnen van de bewoners, onder meer via belastingen. Bedrijven dragen 126 miljoen bij. Het grootste deel van de uitgaven gaat naar werk en inkomen: bijna 600 miljoen. Ruim 500 miljoen gaat naar zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid.